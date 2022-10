Návrat do rozstřílených ukrajinských vsí je pro obyvatele trýznivý

Ze záběrů z dronu je vidět zkáza. Téměř všechny domy jsou zničené. Na dvoře jednoho z nich leží tělo Taťány, oplakávané jejím manželem a synem. Našli ji před pár hodinami mrtvou. Čtyři dny po návratu do rodné vsi spáchala sebevraždu. „Nevím, co a jak mám říci. Máma to všechno prostě nevydržela. Začít v jejím věku od nuly,“ naříká Taťánin syn Jurij.