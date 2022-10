Britská vláda odvolala svůj plán snížit daně bohatým. Ještě v neděli ho hájila

„Pochopili jsme to a poslouchali jsme,“ napsal v úvodu příspěvku Kwarteng. Ostatní části plánu na oživení ekonomiky podle ministra zůstávají v platnosti a vláda jimi chce pomoci britské ekonomice v boji s aktuálními problémy.

Toryovský kabinet vyvolal chaos na finančních trzích, když Kwarteng 23. září oznámil plán snížení daní výhodný především pro bohaté, aniž by představil odhad dopadů na státní finance, uvedla agentura Reuters. Podle BBC by šlo o největší snížení daní ve Spojeném království za posledních padesát let. Kabinet chtěl snížení daní financovat rozsáhlými půjčkami.

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

Bývalý guvernér britské centrální banky Mark Carney minulý týden vládu Liz Trussové obvinil, že podkopává snahu národních ekonomických institucí, a prohlásil, že za pokles libry a britských státních dluhopisů mohou její fiskální plány.

Rozsáhlé daňové škrty jsou podle Carneye v rozporu se snahou centrální banky dostat inflaci pod kontrolu. Vláda by se sice měla zaměřit na to, aby ekonomika rostla rychleji, tyto ambice by se však měly do centra pozornosti dostat až později, řekl Carney.

Ministr rezignaci rozhodně nezvažuje

Ministr Kwarteng v pondělním rozhovoru pro BBC řekl, že rozhodnutí zaměřit se na jedinou daň odvedlo pozornost od zbytku reformy. Rezignaci kvůli tomu „rozhodně nezvažuje“ a odmítá, že by snaha o prosazení snížení daně byla chybou.