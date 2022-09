Evropská komise povolila využívat vakcíny určené proti variantě omikron

Unijní regulátor doporučil podání posilovacích třetích a čtvrtých dávek osobám ve věku dvanáct let a více, které v minulosti absolvovaly alespoň základní očkování proti nemoci covid-19.

Upravené vakcíny jsou zaměřené jak na původní variantu viru, tak na variantu omikronu BA.1. Vakcíny zacílené na submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které jsou nyní dominantní a nakažlivější, EMA v současné době prověřuje. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) připadá nyní subvarianta BA.5 až na osmdesát procent případů onemocnění covid-19 po celém světě.

„Evropská komise ve čtvrtek na základě kladných stanovisek EMA povolila první dvě posilující vakcíny proti covidu-19 od společností BioNTech-Pfizer a Moderna, které jsou uzpůsobené proti variantám,“ potvrdila Kyriakidesová s tím, že brzy by mělo následovat schválení dalších vakcín.

Vakcíny jsou určeny jako posilovací

Chlíbek upozorňuje, že aktualizované vakcíny zatím nelze využít pro základní očkování. „Ale je to jenom otázka času, než bude dostatek dat. Zcela jistě se dočkáme i toho, že tyto upravené vakcíny budou používány i pro ty, kteří teprve zahajují očkování,“ dodává.

„První dodávky této vakcíny by měly být do České republiky doručovány prakticky v příštím týdnu, 5. září. Pak už jenom záleží na rychlosti distribuce do očkovacích center, takže se bavíme o reálné dostupnosti v horizontu jednoho až dvou týdnů,“ předpokládá předseda vakcinologické společnosti.