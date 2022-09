Polsko hlásí rekordní míru inflace, podniky se obávají dopadů energetické krize

Ze zemí Visegrádské skupiny má vyšší míru inflace než Polsko jen Česko, kde za červenec vystoupala na 17,5 procenta. Míra inflace v Maďarsku se za červenec zvýšila na 13,7 procenta. Na Slovensku, které jako jediná země V4 je členem eurozóny, vzrostla v prvním letním měsíci na 13,6 procenta. Ve všech středoevropských zemích jde o maxima za poslední desítky let.

Těží se více uhlí

Například restauraci na kraji Varšavy se výdaje za energie od loňského listopadu zvedly zhruba o 300 procent. Manažer podniku kvůli tomu musel propustit dva lidi, včetně kuchaře. Sám se postavil právě do kuchyně. Zdražení surovin už musel podnik do cen promítnout dvakrát. Některé položky v menu stojí hned dvojnásobek toho co loni.

Cena plynu kopíruje extrémy ze zbytku střední Evropy. Poláci ale zatím za elektřinu platí zhruba o třetinu méně než Češi. Vláda prozatím navýšila domácí těžbu uhlí, které míří rovnou do elektráren. To však znamená nedostatek uhlí pro domácnosti.

„V minulých několika letech cena uhlí nepřekročila 500 zlotých za tunu. Letos ty ceny dosahují úrovně tří tisíc zlotých,“ nastínil Czyżewski. V Polsku topí uhlím čtyři miliony domácností. Část z nich letos zřejmě nebude mít dost paliva. U některých dolů v polském Slezsku, které uhlí na prodej ještě v omezené míře mají, se zatím i během parného léta tvořily kilometrové fronty.