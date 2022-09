Jestli se plynovod z Ruska rozběhne, se zdá nejisté. Evropské státy se snaží o zabezpečení na zimu

Agentura Bloomberg načrtla několik možných nepříznivých scénářů, jimž by mohl starý kontinent čelit a musel tak hledat cesty, jak se s nimi vyrovnat. Zmiňuje zejména riziko výpadků dodávek (blackouty), zavedení přídělového systému a vážné recese, pokud Rusko dál sníží dodávky plynu.

Jako nejhorší scénář uvádí úplné přerušení dodávek ruského plynu do Evropy a zároveň brzký nástup chladného počasí. „Vzhledem k tomu, že alternativních dodávek je k dispozici málo, prudký nárůst poptávky po vytápění by vyšrouboval ceny do nových výšin, což by mohlo vyvolat sociální nepokoje a otestovat odhodlání Evropy podpořit Ukrajinu,“ uvedla agentura.

Bude si chtít Rusko udržet zdroj příjmů?

Existují však i méně černé scénáře. Ty většinou vycházejí z předpokladu, že Rusko si bude chtít udržet určitou úroveň dodávek do Evropy, zatím svého hlavního trhu s plynem a klíčového zdroje příjmů.

Analytici americké investiční banky Goldman Sachs Group nedávno uvedli, že trvalé zastavení plynovodu Nord Stream 1 není jejich základním scénářem. Očekávají, že toky budou obnoveny na úrovni před údržbou ve výši dvaceti procent kapacity.

To by podle Nieka van Kouterena, vysoce postaveného obchodníka nizozemské energetické společnosti PZEM, mohlo stačit právě k záchraně evropské zimy. Pokud bude normální zima, „mělo by být vše v pořádku, vzhledem k současným stavům zásob a snížené poptávce“. „Ale samozřejmě existují rizika, pokud bude zima brzy,“ doplnil.

Prozatím vypadají prognózy slibně, dodal Bloomberg s odkazem na Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí. To očekává, že teploty budou počátkem října nadprůměrné.

Jak se některé země připravují na možné výpadky

Poradce již zmíněné francouzské ministryně pro energetiku řekl agentuře Reuters, že Francie diverzifikovala své dodávky energie a nejnovější škrty neohrozí její pozici pro zimu. Z údajů společnosti Engie vyplývá, že Rusko nyní zajišťuje méně než čtyři procenta jejího importu plynu ve srovnání se sedmnácti procenty před válkou na Ukrajině. Firma tak má zajištěné objemy, aby splnila závazky vůči svým zákazníkům.

Navíc Francie není na plynu z Ruska tak závislá jako některé jiné evropské státy. Už před válkou na Ukrajině dodávalo Francii více než třetinu plynu Norsko. Menší objemy zajišťují také Nizozemsko, Katar a Alžírsko. Právě s ním nedávno prezident Emmanuel Macron domluvil zvýšené dodávky plynu.

Francouzská vláda navíc tvrdí, že své zásobníky plynu doplní do konce léta na sto procent. Nyní je na devadesáti procentech. Energetickou situaci nicméně zhoršují vážné výpadky v jaderném sektoru. Ten se v zemi podílí na výrobě elektřiny zhruba sedmdesáti procenty a výroba je nyní na třicetiletém minimu.

Premiérka Élisabeth Borneová proto v pondělí vyzvala francouzské firmy, aby do příštího měsíce vypracovaly plány úspor energie. Zároveň je varovala, že pokud bude země nucena omezit dodávky plynu a elektřiny na příděl, budou zasaženy jako první.

Německo si věří víc a víc

Za hlavní epicentrum krize považuje agentura Bloomberg největší evropskou ekonomiku, Německo. Jeho domácnosti a firmy jsou k ruskému plynu – po dekádách budované závislosti – výrazně připoutány.

Ale sebevědomí Německa vyrovnat se s omezením dodávek plynu roste. Zásobníky jsou nyní plné skoro z 85 procent a dále se plní. Úřady předpokládají, že země potřebuje snížit svou spotřebu plynu aspoň o dvacet procent a zajistit si další dodávky, aby přežila nadcházející topnou sezonu. A Německo se již také vydalo cestou nejrůznějších úsporných kroků.