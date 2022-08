Papež s kardinály řešil velké církevní reformy. Pokračuje i v obměně sboru

S papežem mluvily téměř dvě stovky kardinálů o budoucnosti katolické církve. Konkrétně o reformě Římské kurie, což je správní organizace církve. Zaměřit by se měla více na misijní činnost a dále by se měla pootevřít ženám. Ty nově budou moci vést úřady ve Vatikánu.

Ne všichni to ale považují za dostatečné. Aktivistky během jednání kardinálů s papežem protestovaly, protože by rády ženy vysvěcené jako jáhenky, kněžky nebo biskupky. „Za těmi dveřmi je nula žen. Budou mluvit o budoucnosti církve bez zastoupení poloviny církve. Proto jsme tady,“ komentovala Miriam Duignan z Konference o svěcení žen.

Setkání kardinálů je podle historika a publicisty Jaroslava Šebka skutečně zásadní. „Co se hodně probíralo, byla otázka zastoupení laiků v nejvyšších orgánech Římské kurie. To znamená, že by i prefektem kongregace – to je takové vatikánské ministerstvo – mohl být laik, nikoliv vysvěcený duchovní,“ přibližuje. Největší odpor vůči reformě se podle něj ozývá z řad konzervativních kardinálů z Evropy a Severní Ameriky.

František přetváří sbor kardinálů

Směřování katolické církve František neudává pouze dokumenty, ale také personální politikou. Ještě před setkáním jmenoval dvacítku nových kardinálů. Tak jako v minulosti i nyní dal přednost duchovním z malých chudých měst. Roste také počet zástupců z Asie. Překvapením byl apoštolský prefekt Giorgio Marengo z Ulánbátaru, který se stará o patnáct stovek mongolských katolíků.

„Je významné cítit, že v očích Petrova nástupce je velmi malá komunita stejně důležitá jako ta velká,“ ocenil Marengo. Do kolegia kardinálů se dostal také například indický zástupce, který pochází z nejnižší indické kasty – nedotknutelných.