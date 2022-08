„Styděl jsem se za svou zem, kterou jsem miloval,“ vzpomíná na srpnovou invazi ruský novinář

video Události: Invaze do Československa pohledem ruského novináře

Když do Československa vtrhly okupační jednotky, veřejně vyjádřil svůj nesouhlas. „Cítil jsem tehdy překvapení a stud. Styděl jsem se za svoji zemi, kterou jsem miloval, které jsem si vážil, na kterou jsem byl hrdý,“ vypráví Lukin.

Musel se proto vrátit domů do Moskvy a přišel o práci. Deset let pak nesměl opustit Sovětský svaz. „Můj trest byl velmi mírný, když pomyslím, že to bylo v době válečného stavu,“ přemítá.

V roce 1993 byl Vladimír Lukin u toho, když první ruský prezident Boris Jelcin při návštěvě Prahy oficiálně prohlásil, že srpnová invaze roku 1968 byla agresí proti suverénnímu státu. „On sám byl tehdy připravený to udělat. Srpnová akce v roce 1968 byla nespravedlivá a morálně špatná,“ potvrzuje bývalý novinář.

Jelcin pak dokonce položil na Klárově kytici u památníku zastřelené ženy. O třináct let později se v Praze k okupaci Československa podobně vyjádřil i druhý ruský prezident Vladimir Putin. „Právní odpovědnost žádná není ani nemůže být, ale morální odpovědnost samozřejmě existuje. Nemůže to být jinak,“ řekl v březnu 2006.