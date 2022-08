Nový školní rok se blíží. Na mnoha místech Ukrajiny se ale děti do lavic nevrátí

Válečné podmínky postihují na Ukrajině i děti. Za necelé dva týdny by se měly vrátit do škol, mnoha z nich se to ale nepodaří. Prezenční výuka bude v části země obnovena jen ve školách, které mají bezpečný kryt. Ostatní zařízení budou pokračovat v on-line výuce, na kterou přešla už během covidu. Na Ukrajině natáčel štáb ČT s redaktorem Andreasem Papadopulosem.