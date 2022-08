Rusové i Ukrajinci odkrývají masové hroby. Pohřbené nejčastěji zabily šrapnely

„Je mi jasné, že na ně doma čekají rodiče, ženy a někteří mohli mít děti. Těžko říct, jak se sem dostali. Já si to ale dovedu představit, protože jsem sloužil ještě v sovětské armádě,“ rozjímá Juri, člen exhumačního týmu.

V lesíku na okraji vesnice v Charkovské oblasti místní našli mělký hrob a zavolali exhumační tým. Měsíce zde bylo pohřbeno několik příslušníků Rosgvardie – Ruské národní gardy, jejichž cílem bylo dohlížet na pořádek v ulicích nebo hlídat hranice a důležité budovy. Na začátku invaze se i tyto pořádkové jednotky dostaly do první linie.

Smrt nejčastěji rozsévaly šrapnely

„Rusko nechce, aby jeho občané byli svědky předávání velkého počtu mrtvých. Chápe, jak ničivý by to mohlo mít dopad. Dělá to proto téměř tajně, a navíc jen velmi omezeně,“ zdůvodňuje ukrajinská vicepremiérka pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková.

Stejné týmy pracují ale i na druhé straně fronty. Mezi domy v Rusy okupovaném městě Rubižne lidé pohřbili hlavně své příbuzné. Jejich těla během tvrdých bojů nemohli donést ani na hřbitov. „Vyhledáváme dočasné hroby. Podle předpokladu jich tady v Rubižne je asi pět stovek. Čekáme, že je vykopeme do konce září,“ odhaduje představitelka okupační správy Anna Soroková.

Týmy z obou stran fronty jako nejčastější příčinu úmrtí určují zasažení šrapnelem z dělostřelecké palby.