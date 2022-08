V Afghánistánu je bezpečněji, jen protože neútočí Taliban, hodnotí velvyslanec

„Prožívám to po celou tu dobu, protože se účastním jednání s kolegy z Evropské unie i z ostatních států v rámci Spojených národů. Řešíme i afghánské uprchlíky, řešíme stále lidi, které jsme evakuovali,“ popisuje svou práci velvyslanec, který v současnosti úřaduje z Prahy. „Já ty jejich osudy prožívám téměř každý den,“ dodává.

Nejhorší stránkou je ale podle velvyslance porušování lidských práv, především práv žen a minorit. „Pokud se nepletu, Afghánistán je jediný stát na světě, kde mají dívky zakázáno chodit do školy ve druhém stupni. To znamená nad šestou třídu.“ Šanci na zlepšení přitom nevidí.

„Dalo by se říct, že v Afghánistánu je bezpečněji, než tomu bylo v předchozím období, ale má to jeden prostý důvod - hlavní zdroj útoků, Taliban, už neútočí,“ vysvětluje diplomat. Přesto je počet zabitých a raněných lidí za poslední rok přes dva tisíce. Jedná se především o etnické a náboženské menšiny, které se staly cílem násilí takzvaného Islámského státu a dalších džihádistických skupin.

Otázkou podle něj je, zda si Západ dobře vyhodnotil své dvacetileté působení v zemi i způsob odchodu. „Pro nás, pro Českou republiku je samozřejmě daleko těžší pochopit ten globální rozměr, který mají třeba Spojené státy a to, co je opravdu vedlo k tomu, že ukončily svoji účast v Afghánistánu a tím i celá koalice,“ přemítá Baloun.

„Domnívám se, že pro nás by poučení mělo být hlavně v tom, když se pouštíme do akcí podobného typu, abychom dopředu ohodnotili podmínky, předpoklady a dokázali odhadnout výsledky, které to přinese,“ uzavírá český velvyslanec.