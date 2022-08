Neznáma se bojí víc než ruských raket. Mnozí lidé z Donbasu odejít nechtějí

Olena se k útěku ze svého domova v Torestsku odhodlala poté, co její sousedství zničila ruská děla. S jistotou ví jen to, že vlakem dojede na západ, za řeku Dněpr, kterou dosud nikdy nepřekročila.

Stejně jako ostatní odjíždí ve spěchu. Pobrali jen to nejcennější a uposlechli výzvu k evakuaci. „Moc jsem si toho nebrala. Snad to skončí a my se vrátíme,“ říká žena. „Nevím, kam jedu. Přijeďte, řekli, tak jsem tady. Přečetla jsem reklamu, ve které mě k tomu vyzvali,“ dodává.

Vlaková souprava pojede dvacet hodin až do Lvova na západě Ukrajiny. Spoj odjíždí každý den ve stejný čas. Přednost mají ženy, děti, lidé nad 60 let a handicapovaní. Omezení je jediné: každý si s sebou může vzít jen to, co unese.