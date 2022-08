Velký požár u Bordeaux stále není pod kontrolou, oheň se dál šíří

Kvůli požáru u Bordeaux vzrostl také počet evakuovaných o další dva tisíce na deset tisíc lidí. Uzavřená je nadále dálnice A63 mezi Bayonne a Bordeaux v obou směrech, dým z požáru tam snižuje viditelnost.

Hasiče podle jejich velitelů čekají těžké dny, o ohni mluví jako o „příšeře“. Požár takového rozsahu, který by se šířil tak rychle, většina z nich v životě nezažila, uvedl jejich mluvčí. Ve Francii by nejméně do soboty měly panovat vysoké teploty až 39 stupňů Celsia a nárazový vítr.