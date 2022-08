Slovenské vládní koalici zbývá měsíc. Pak odejde buď ministr financí, nebo jedna ze stran

„Budeme trvat na tom, že Igor Matovič nebude od září ve vládě, jinak z vlády odejdou čtyři naši ministři,“ řekl v pátek předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík.

Sulíkova strana kritizuje červnové schválení protiinflačního balíčku, ministr Matovič z vládního hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ho totiž prosadil i s hlasy radikální pravice. Prolomil navíc veto prezidentky.

„Ve stínu letních dnů se diskrétně svádí klíčový boj o charakter státu. Mlha vypuštěná o fašistech má pouze za cíl odvést pozornost a vytvořit iluzi vznešených cílů,“ napsal Matovič na své facebookové stránce.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) po nedávném jednání s prezidentkou zdůraznil, že chce čtyřkoalici zachovat. Ultimátum vládního partnera má za nezodpovědné. „Pracuji s jedním scénářem, který si myslím, že je správný, a to je scénář, kdy čtyřkoalice dovládne celé volební období,“ načrtl možný vývoj Heger.

I on ale připouští menšinovou vládu, která by mohla stát i na hlasech poslanců zvolených za krajní pravici. To je ale možnost, kterou část koalice odmítá, a byla důvodem i pro nedávný přechod poslance Juraja Krúpy z Matovičovy strany do klubu SaS. Další přesuny v Národní radě přitom nejsou vyloučené.

Kdo nakonec ustoupí

Klíčová bude i první poprázdninová schůze ve slovenském parlamentu. Podobný spor přitom stál už za loňskou koaliční krizí kolem Igora Matoviče. Tehdejší premiér musel po naléhání dvou stran, včetně Slobody a Solidarity, nakonec odstoupit z funkce premiéra a zamířit na ministerstvo financí.

Podle řady komentátorů může tentokrát ustoupit i druhá strana sporu. „Momentální postoj SaS je jednoznačný. Nechystají se ustupovat a jsou jednoznačně rozhodnutí z vlády odejít. Všechny zákulisní dohady, které slyšíme, to naznačují,“ tvrdí reportér slovenského Denníku N.

Sulíkova partaj přesto vzkázala, že chce o nové koaliční smlouvě jednat, avšak už bez Matovičova jména. Po mimořádně horkém létu tak může slovenská politika zažít i notně horký podzim.