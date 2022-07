Pouto mezi Američany a Izraelci jde do morku kostí, řekl Biden po příletu do Jeruzaléma

Během své téměř padesátileté politické kariéry se Joe Biden sešel s každým izraelským premiérem. Poprvé jednal s Goldou Meirovou, která byla jedinou ženou, jež stanula v čele izraelské vlády. Americký prezident je o šest let starší než samotný Izrael, který byl založen v roce 1948.

Do země přicestoval už podesáté. Hned po příletu prohlásil, že podporuje existenci dvou států – židovského a vedle něj i toho palestinského. „Podle mě to je nejlepší způsob, jak zajistit rovnou míru svobody, prosperity a demokracie pro Izraelce i Palestince,“ uvedl a poznamenal, že pouto mezi Izraelci a Američany jde do morku kostí.

Experti ovšem neočekávají, že by měl Biden výrazně napomoci vyřešení konfliktu. Prezident bude jednat i s palestinskou stranou a navštíví Západní břeh. Tamní aktivisté předem vyvěsili plakáty namířené proti americké politice. „Americká administrativa je zodpovědná za podporu izraelského režimu apartheidu,“ tvrdí Kareem Jubran z lidskoprávní organizace B'tselem.