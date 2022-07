Číňany protestující proti zmrazení úspor v několika bankách tvrdě rozehnala policie

Klienti organizují protestní akce od dubna. Centrální banka garantuje vklady do půl milionu jüanů (asi 1,8 milionu korun), ale ani to by nepokrylo ztráty některých lidí ze dvou čínských provincií.

Žena, která nechtěla říct celé své jméno, měla s matkou v několika bankách 800 tisíc jüanů. K ohlášení, že část vkladů bude vyplacena, řekla, že padesát tisíc jüanů není to, co banky dluží. „Je to spíš poplatek za to, aby udrželi sociální klid,“ má jasno žena, která byla s manželem na nedělním protestu a oba tam utržili několik ran. Agentura AP zjistila, že při akci bylo několik lidí zraněno a část jich skončila v nemocnicích.

Nevyžádaná návštěva u protestující

Nedělního protestu se účastnila i dvaatřicetiletá žena, která agentuře Reuters prozradila pouze svoje příjmení – Kengová. Popsala, že v úterý ráno ji probudily hlasité rány na dveře jejího bytu. Za nimi stáli cizí muži, kteří jí tvrdili, že je v bytě závada vodovodu.

Žena jim pohrozila, že pokud půjdou dovnitř, skočí z okna. Pak se na tři hodiny ukryla v pokoji, zatímco dva muži v černém, které neznala, hlídkovali před domem. Nakonec se jim Kengová vyhnula tak, že dům opustila po zadním schodišti.

I další zákazníci bank, kteří se nemohou dostat ke svým penězům a na problém veřejně upozorňují, popisují, že v poslední době čelí zastrašování ze strany policie či tamních představitelů komunistické strany. Úřady na ně tlačí, aby neprotestovali a vyhrožují jim i ztrátou zaměstnání.

Někteří z klientů, jichž se spor týká, si konta založili přes internet prostřednictvím finančních platforem, které slibují vyšší úroky. V případě pětiletého fixovaného vkladu šlo o čtyři procenta. Když dotyční zjistili, že jim banky odmítají peníze vyplatit, obrátili se na místního regulátora i na centrální banku. Až když neuspěli, začali protestovat.