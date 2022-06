Obyvatelé části Fukušimy se jedenáct let od havárie elektrárny mohou vrátit domů

Japonsko postupně odvolává příkazy k evakuaci v městských částech v blízkosti elektrárny, což umožňuje trvalý návrat místních obyvatel. První byla 12. června vesnice Kacurao a ve čtvrtek městská část Okuma. Otevření oblasti předcházela dekontaminace, v plánu je další obnova města. Stovky kilometrů čtverečních v okolí elektrárny však budou pravděpodobně kvůli vysoké radiaci neobyvatelné ještě dlouhá léta.

Městský rozhlas ve čtvrtek ráno oznámil konec příkazu k evakuaci, při oslavách promluvil starosta Okumy Jun Jošida. Součástí akce před budovou nádraží byla i přehlídka hasičů a policie, která symbolicky zahájila opětovné pravidelné hlídky ve městě.

„Je to významný milník v obnově města, ale bude to ještě nějakou dobu trvat, než to bude zase živé město, jaké si pamatujeme,“ řekl starosta.