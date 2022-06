Polsko se potýká s nedostatkem uhlí. Největší producent v EU obchází obchodníky

V polském Slezsku lidé čekají ve změti aut a prachu ve frontě na prodej uhlí i několik dní. Mezi nimi i pan Roman. Bojí se, že vlivem protiruských sankcí surovina už na podzim nebude. Lákavá je zatím i cena. „Tady v dole je prodejní hranice kolem devíti set zlotých a u obchodníků to je dva a půl až tři tisíce zlotých,“ říká zákazník Roman B.

Státní doly Polska Grupa Górnicza (PGG) surovinu zatím mají. Důl v Lędzinách má stejně jako ostatní taková místa v Polsku denní prodejní limit. Jednotlivci si mohou odvézt maximálně pět tun uhlí.

Drahé nákupy ze zámoří

Obchodníci jsou ale v problémech, protože jim PGG odmítá dodávat a upřednostňuje prodej na přímo. Musí proto draze nakupovat v zámoří. „Pokud teď nakupujeme uhlí dráž, než je vládní strop, tak jak ho můžeme prodávat za 1000 zlotých (5300 korun)?“, stěžuje si prodejce uhlí z firmy Pure Fuels Przemysław Bulge.

Co mají na skladech, se snaží prodat za tržní ceny, tedy za tři tisíce zlotých – v přepočtu přes šestnáct tisíc korun za tunu. Nedaří se. „Když si to spočítám, rozdíl je dva tisíce za tunu. To je deset tisíc zlotých (53 tisíc korun), které ušetřím na pěti tunách uhlí,“ říká Roman B.