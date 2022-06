Moldavané oceňují, že se symbolicky přiblížili Evropě, uvedl český velvyslanec Kázecký

Velvyslanec uvedl, že Moldavané si jsou vědomi, že od získaného kandidátského statutu po vstup jejich země do EU ještě může uplynout několik let. Například v případě Česka to bylo osm roků, dodal.

Připomenul zároveň, že až 600 tisíc Moldavanů má rumunský pas a pracuje v různých západních zemích, například v Itálii, Španělsku či Portugalsku. Uvědomují si proto cestu, která ještě před Moldavskem je.

Doporučení Evropské komise berou podle něj především jako symbolický krok, že jsou blíže Evropě.