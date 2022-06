V Rusku vzniká nový Memorial. Organizace nebude mít registraci a pracovat v ní budou dobrovolníci

Orlov: Nazývám válku válkou

Naopak velmi aktivní je teď na veřejnosti další známá tvář Memorialu Oleg Orlov. Od konce února už pětkrát protestoval v centru Moskvy proti ruskému útoku na Ukrajinu. Dvakrát přímo na Rudém náměstí.

„Tady nelze nazývat válku válkou. No já jí tak nazývám. Co jiného to je. Probíhá strašidelná, strašlivá, krutá a agresivní válka. Moje země vtrhla do sousední země,“ konstatuje bývalý člen rady Centra lidských práv Memorial.

Pokaždé ho zadržela policie a dostal vždy vysokou pokutu. Když to udělá znovu, hrozí mu už vězení. „Nechci do vězení. Nemůžu říct, že chci do vězení. No ale já s vámi mluvím a nazývám válku válkou. I to je veřejný výstup,“ dodává Orlov.

Soukup: Memorial se vrací ke svým kořenům

Memorial zakázaly ruské soudy na žádost generální prokuratury, podle které organizace podporovala extremismus a opakovaně porušovala zákon o takzvaných zahraničních agentech. Nyní by měl fungovat jako nezaregistrovaný spolek dobrovolníků.

„Memorial jako takový vznikl z disidentských tradic pozdního Sovětského svazu, kde přirozeně žádnou registraci neměli, tu první dostali až někdy v roce 1991. Takže oni se vlastně vracejí ke svým kořenům,“ podotkl v Horizontu ČT24 Ondřej Soukup z Hospodářských novin.

„Nikdo samozřejmě nemůže zakázat nazývat se nějakým spolkem nebo sdružením občanů, i když tedy tu oficiální registraci mít nebudou,“ dodal novinář, který se děním v Rusku dlouhodobě zabývá.