Francie má potíže s dodávkami plynu, méně ho přichází taky na Slovensko

Fyzický tok plynu do Německa přes Nord Stream 1 v pátek ráno činil 29,4 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h), zatímco ve čtvrtek večer se pohyboval kolem třiceti milionů kWh/h. Je tak v souladu s požadavky na přepravu, které činí 29,4 milionu kWh/h.

Gazprom uvádí, že omezení dodávek si vyžádaly technické důvody, a sice zpoždění při opravě zařízení společnosti Siemens Energy. Německá společnost Siemens problémy potvrdila a uvedla, že kvůli sankcím nemůže provozovateli plynovodu předat zpět plynovou turbínu, která je v současnosti na generální opravě v Kanadě. Podle německého ministra hospodářství Roberta Habecka jsou ale za kroky Gazpromu politické důvody.

Stabilní na snížených úrovních byl v pátek i tok ruského plynu do Evropské unie přes Ukrajinu. Plynovodem Jamal-Evropa, který už Rusko přestalo pro přepravu plynu do EU využívat, ale který funguje v obráceném režimu, se tok plynu zvýšil. Toto potrubí se využívá už jen ve směru ze západu na východ, což znamená, že plyn v něm proudí z Německa do Polska.

Nulové dodávky z Německa hlásí Francie, ale poradí si

Z Německa už ale od středy neproudí žádný plyn do Francie, což francouzský provozovatel plynovodní soustavy dává do souvislosti s problémy kolem snížení dodávek Nord Streamem 1. Francie si ale chybějící plyn zajišťuje jinde, uvedla agentura Reuters.

GRTgaz uvádí, že Francii letos v létě nedostatek plynu nehrozí. Nižší objemy z Německa totiž země dokáže nahradit vyšším dovozem ze Španělska a zvýšenou kapacitou v terminálech na metan. Francie má nyní strategické zásobníky plynu naplněné asi na 56 procent, uvedl provozovatel. Obvykle jsou zásobníky v tomto ročním období plné z 50 procent.