Propaganda i ochota obyvatel obětovat se pro blaho státu. Skutečná ekonomická situace Ruska je plná otazníků

Nezaměstnanost v Rusku se podle Putina podařilo snížit na historicky nejnižší úroveň. Zároveň vládce Kremlu prohlásil, že inflace v zemi aktuálně klesla na nulu. O tom, jaké problémy ruskému hospodářství způsobují západní sankce, ale nemluvil. Jejich v pořadí už šestý balík schválila Evropská unie minulý týden, jde o reakci na ruskou agresi na Ukrajině.

Podle ekonoma Zahradníka jde ze strany Putina o směs účelových i nepravdivě interpretovaných záležitostí. „Pokud ještě v polovině května byla inflace 18 a půl procenta, a to, že od té doby ceny stagnují, je interpretováno jako nula, tak je to samozřejmě ekonomický nesmysl. Aby to byla nula, tak by se musely ceny vrátit do stavu před jedním rokem,“ ilustruje Zahradník.

Ekonom se také podivuje nad údajnou nejnižší nezaměstnaností. „Za předpokladu, že filiálky zahraničních investorů opustilo v uplynulých třech měsících několik set tisíc pracovníků, pochybuji, že našli adekvátní pracovní uplatnění v jiných ekonomicky smysluplných podnicích,“ upozorňuje. Kreml prý zamlčel spotřebu domácností klesající o 15 procent a pokles investic o třetinu.