Hologram Alžběty II. projel Londýnem ve zlatém kočáře. Oslavy vrcholí

Výpravný kočár projel centrem Londýna. Alžběta II. v něm oslňovala davy po své korunovaci. Od té doby se v něm svezla už jen dvakrát. Nyní to díky digitálním technologiím vypadalo, jako by v něm znovu seděla. Kočár starý přes čtvrt tisíciletí by podle listu The Times přišel dnes v přepočtu na třicet milionů korun. V průvodu se ukázal poprvé za dvacet let.

Procesí, které začalo pod Big Benem, v samotném mocenském centru britského národa, přilákalo tisíce zvědavců a obdivovatelů monarchie. Zástupy lemovaly cestu podél sídla premiéra v Downing Street 10, kolem Trafalgarského náměstí až k domovu monarchie v Buckinghamském paláci.

Svatostánek anglikánské církve, jejíž hlavou je Alžběta II., připomněl korunovaci dlouhým vyzváněním. Právě ve Westminsterském opatství se korunovace panovnice v roce 1953 uskutečnila.

Na nedělní oslavy v ulicích ani na páteční a sobotní akce osobně královna, kterou v posledních měsících trápí pohybové potíže, nedorazila. Objevila se jen na balkoně Buckinghamského paláce společně s princem Charlesem, vévodkyní Camillou, princem Williamem a jeho manželkou Kate a jejich třemi dětmi Georgem, Charlottou a Louisem.