Vojenská letadla převáží dětskou výživu z Německa do Spojených států

Název operace? Kojenecká výživa. V Indianě přistává stroj s netradičním nákladem na palubě. Pětatřicet tun umělého mléka, které naplní víc než půl milionu dětských lahví. Letoun i s posádkou přišel přivítat člen federální vlády.

„Jsou opravdu hrdí. Jsou hrdí, že slouží v americké armádě, ale dnes jsou obzvláště hrdí, protože chápou a oceňují to, co tento náklad znamená,“ rozplýval se americký ministr zemědělství Tom Vilsack.

Klidný spánek dětí i rodičů

Na přistání se dorazila podívat i Megan Gendingová. Ulevilo se jí. Dcerka trpí alergií, právě pro takové děti je vzácný náklad, který se rozveze po celých Státech, určený. „Nejen děti budou dnes klidně usínat, protože jejich rodiče vědí, že je mají příštích pár dní čím nakrmit,“ těší americkou matku.

Jedna dodávka nedostatek nevyřešila. Administrativa už chystá další. Třeba starosta New Yorku kvůli prázdným regálům vyhlásil stav nouze. V Jižní Karolíně zas musely čtyři děti do nemocnice po alergické reakci na náhražku, na kterou nebyly zvyklé. „Musíme se ujistit, že se potřebné dodávky dostanou k těm nezranitelnějším dětem. Je to mimořádně důležité,“ říká lékařka Emily Weberová.

Problémy v zásobování způsobil výpadek největšího ze tří amerických výrobců. Továrnu zavřela hygiena kvůli výskytu nebezpečné bakterie. „Jsou těhotné matky, které nakupují, co je k dostání, protože mají strach, že nebudou mít své děti čím nakrmit. Lidé panikaří,“ má jasno Claire Rowanová, matka dítěte závislého na umělé výživě.