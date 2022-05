Izrael uctil památku Židů zavražděných nacisty. Vzpomínkové akce se konají i v Česku

„Jak roky plynou, je ve světě stále více diskurzů, které přirovnávají jiné obtížné události k holocaustu,“ řekl Bennett. „Žádná událost v dějinách, jakkoli mohla být krutá, není srovnatelná s vyvražďováním evropských Židů nacisty a jejich kolaboranty,“ dodal.

Bennett také vyzýval Izraelce k větší jednotě. Premiérova rodina v úterý obdržela dopis s nábojem. Izraelská policie hrozbu smrtí Bennettovi vyšetřuje a zpřísnila bezpečnostní opatření kolem jeho rodiny.

Izraelský prezident Jicchak Herzog u památníku Jad vašem popsal Izrael jako „maják“ světového židovstva po holocaustu a řekl, že zpochybňování práva Izraele existovat není „legitimní diplomacií, ale čistým antisemitismem, který je třeba vykořenit“.

Dorazili i ukrajinští přeživší

Do Izraele ve středu rovněž dorazilo 21 přeživších holocaustu, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. „Nikdy by mě nenapadlo, že se to bude opakovat – že ve svém věku budu muset znovu prchat před válkou a uslyším zvuky vybuchujících bomb. Už jednou jsem porazila Hitlera, přežila jsem holocaust. Mám dceru, dvě vnoučata a tři pravnoučata. Teď jsem opět uprchlicí, která se snaží zachránit si život,“ řekla osmaosmdesátiletá Ninel Žylynská v letadle před odletem do Izraele.

„Byla jsem uprchlicí v roce 1941, teď jsem se stala uprchlicí znovu,“ dodala žena, která přiletěla s dalšími osmi přeživšími holocaustu. Ti přicestovali speciálním záchranným letem z Moldavska, jelikož ze zdravotních důvodů nemohli letět běžnou linkou. Na palubě bylo dalších 12 uprchlíků, kteří nebyli přeživšími holocaustu, ale rovněž měli zdravotní potíže, uvedla izraelská záchranná služba ZAKA.

Nejstarší cestující byla děvětadevadesátiletá Taťjana Rjabajová, která přiletěla se svou třiasedmdesátiletou dcerou. „Do poslední chvíle jsem nevěřila, že budu muset utéct. Nevěřila jsem, že ve svém věku budu muset cestovat záchranným autobusem déle než den, když kolem mě vybuchují bomby, a že se budu muset bát o život své dcery,“ řekla. Poznamenala, že podobně musela prchat za holocaustu, kdy přišla o část rodiny. „Tehdy jsme také cestovali do daleké části Ruska, cesta byla také nebezpečná, ale chtěli jsme si zachránit život,“ uvedla.

Dalších dvanáct přeživších holocaustu dorazilo do Izraele pravidelnými lety dříve ve středu, uvedlo Mezinárodní společenství křesťanů a židů (IFCJ), které zorganizovalo jejich cestu a většinu dalších letů přepravujících ukrajinské uprchlíky do Izraele.

Zdaleka přitom nejde o jediné přeživší holocaustu, kteří od začátku ruské invaze na Ukrajinu našli nový domov v Izraeli. Mezi více než 15 tisíci lidmi z Ukrajiny, Ruska a Běloruska, kteří v posledních dvou měsících emigrovali do Izraele, je podle odhadů asi pět set přeživších holocaustu, píše The Times of Israel s odkazem na statistiku ministerstva pro imigraci a absorpci.