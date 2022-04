Tchajwanská televize se omluvila za falešnou zprávu o čínské invazi. Ostrov se jí v době, kdy je Západ zaměstnán Ruskem, bojí

Čína je i nadále v komunikaci opatrná –⁠ ruskou invazi na Ukrajinu a vraždění civilistů neodsoudila. Tamní propaganda realitu ve východoevropské zemi zkresluje a obviňuje NATO. Prostřednictvím svých médií ovlivňuje nejen domácí publikum, ale i lidi na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe, kde převládá nedůvěra v USA, a konspiračním teoriím se tam „daří uchytit“.

Vztahy mezi Západem a Čínou jsou momentálně pošramocené, a to právě neochotou Pekingu odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. Ve snaze oživit spolupráci se západními zeměmi Čína do států střední a východní Evropy vyslala vysoce postavenou diplomatku, která byla dříve velvyslankyní v Česku.

„Česká strana využila jednání mimo jiné k tomu, aby čínským partnerům opět tlumočila své výhrady k současné spolupráci mezi Čínou a Ruskem,“ uvedla k tomu mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.

Připojení Tchaj-wanu k Číně?

Podle bezpečnostních analytiků, které ČT oslovila, přiměje průběh války na Ukrajině Čínu, aby zvolila náhradní plán pro připojení Tchaj-wanu. „Rusko vyhrožuje jadernými zbraněmi, aby odradilo USA a NATO od přímého zásahu na Ukrajině. Zdá se, že to funguje. Pokud se z toho Čína poučí, může se také pokusit o takový nátlak,“ uvedl analytik The Canon Institute for Global Studies Ken Jimbo.