Francouzi vybírají prezidenta. Volební účast je zatím nižší než před pěti lety

Volby podle průzkumů nemají jasného favorita. Dlouho jim jednoznačně vévodil prezident Macron, ten ale v podstatě vynechal tradiční kampaň. Nezapojil se do televizních debat a místo toho se zaměřil na pokusy o diplomatické řešení války na Ukrajině.

Francouze ale více trápí narůstající životní náklady, což je téma, které si v posledních týdnech vzala za své Le Penová. Repríza souboje mezi touto dvojicí letos tak nejspíš přinese mnohem těsnější výsledek.

Překvapení se spíše nepředpokládá

Podpora krajně pravicové političky v posledních výzkumech poskočila zhruba na třiadvacet procent, naopak Macron po jistém posílení z prvních dní války spadl k šestadvaceti procentům.

Pokud by do druhého kola neprošla tato dvojice, jednalo by se o velké překvapení, neboť v průzkumech třetí, levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, zaostával za Le Penovou o víc než pět procentních bodů.