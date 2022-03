Premiér Bennett vyzval Izraelce se zbrojním pasem, aby se vyzbrojili

První útok spáchal izraelský beduín spojovaný s Islámským státem. V neděli pak dva izraelští Arabové zabili dva lidi na autobusové stanici v Hadeře. I oni projevovali sympatie k této teroristické skupině.

Úřady rozhodly o zboření domu atentátníka, který toto úterý zabil na telavivském předměstí pět lidí. Byl ze Západního břehu Jordánu a dostal se do Izraele kradeným autem s vyměněnou poznávací značkou.

Policie požádala o povolení omezit počet muslimů, kteří se přijdou o nadcházejícím postním měsíci ramadánu modlit do mešit na jeruzalémské Chrámové hoře. V prvním ramadánovém týdnu by měli podle policie dostat povolení ze Západního břehu Jordánu jenom občané starší 60 let. Armáda by snížila věkovou hranici na 45 let a k tomu se kloní i Bennett.