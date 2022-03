Válka ohrožuje životy i na jiných kontinentech. Na kukuřici a pšenici z Ukrajiny závisí 400 milionů lidí

Zpravodajské videa ukazují vojáky, kteří pochodují přes pole v Kyjevské oblasti. Dál směrem na západ se pak terčem ostřelování stala i jedna z farem v Žytomyrské oblasti.

Vojenská ofenziva sílí hlavně na jihu a východě země, kde jsou rozsáhlé zemědělské oblasti. Otřesy války ale pociťují i farmáři na západě Ukrajiny; například na polích nedaleko Lvova. „Létaly nám rakety nad hlavami, bylo to děsivé. Zrovna jsme začali obdělávat půdu,“ říká majitel farmy Bogdan Skabara.

Sklizeň je nejistá, vývoz zablokovaný

Budoucnost sklizně je nejistá. Řada farmářů neví, jestli kvůli postupující frontě zvládne úrodu vypěstovat. Ministerstvo zemědělství už slíbilo, že do armády nebude další půlrok povolávat zemědělce. Jejich práce živí nejen Ukrajinu – známou coby obilnici Evropy – ale i vzdálené regiony. „Ukrajina je jedním z největších vývozů pšenice a kukuřice. Bude to krize pro celý svět. Není to jen naše válka, je to války Evropy,“ uvedla ekonomická ředitelka farmy Olesja Šakaloová.

Přerušené jsou i dodavatelské řetězce. Ruské námořnictvo blokuje Černé moře a komplikuje vývoz plodin. Klíčové přístavy jako Mykolajiv či Mariupol se ocitly v samotném centru konfliktu. Oděsa se na úder připravuje. „Skrze přístavy vyvážíme osmdesát procent našich zemědělských produktů. Přístavy jsou ale zablokovány. Silnice k nim byly nedávno zaminované,“ poznamenal ukrajinský ministr zemědělství Roman Leščenko.