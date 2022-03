Papež František otevřel laikům cestu do nejvyšších vatikánských orgánů

Františkův text nahrazuje předchozí pravidla vydaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1988. Text byl zveřejněn přesně devět let poté, co byla současná hlava katolické církve uvedena do funkce.

Agentura AP uvádí, že při zvolení Františka papežem sehrál zásadní roli jeho slib reformovat „objemnou a neefektivní vatikánskou byrokracii“, která dohlíží na chod církve s počtem zhruba 1,3 miliardy věřících.

Části tohoto projektu už vycházely najevo v průběhu posledních let, zveřejnění výnosu nadepsaného Praedicate Evangelium (Hlásejte evangelium) ovšem přináší jakési oficiální dokončení procesu.