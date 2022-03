Generál Šedivý: Rusové zatím nesplnili své cíle, rozhodnou příští dny

Rusové se nedostali do pozic, které chtěli, a nesplnili své cíle, zejména pak obsazení Kyjeva. Je však zřejmé, že nyní budou používat mnohem brutálnější způsoby boje a klíčový bude následující den a noc. Na ČT24 to prohlásil bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR (GŠ AČR) Jiří Šedivý. Podle něj také zpráva, že se Bělorusko nechce zapojit do války, musí být pro Rusko poměrně nepříjemná.