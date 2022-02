Uplynuly čtyři roky od vraždy Kuciaka a Kušnírové. V Bratislavě odhalí památník

V pondělí uplynuly čtyři roky od vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Podle oficiální verze si jejich vraždu objednal podnikatel Marián Kočner a jeho známá Alena Zsuzsová. Motivem byla práce Kuciaka, který psal o řadě kauz, do nichž byl zapleten i Kočner. Kauza vyvolala ohlas nejen na Slovensku a následné mohutné demonstrace vedly k demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Slováci si smutné výročí připomenuli hned několika akcemi. Zuzana Čaputová zavítala v pondělí dopoledne do obce Veľká Mača asi 40 kilometrů východně od Bratislavy, aby tam položila květiny a zapálila svíčku u domu Kuciaka a Kušnírové, v němž oba zemřeli. „Byli zabiti proto, že Ján se ve své práci věnoval odhalování korupce a zneužívá moci. Byli zabiti proto, že se věnoval věcem, které jsou v zájmu náš všech,“ zdůraznila Čaputová.

Na Náměstí SNP v hlavním městě pak odpoledne prezidentka odhalí nový památník na místě, kde ten původní vznikl improvizovaně už v únoru 2018.

„Před čtyřmi lety se většina společnosti spojila v požadavku za slušné a spravedlivé Slovensko. Tento požadavek je aktuální i dnes. V těchto dnech, v těchto týdnech prožíváme na Slovensku zvýšenou vlnu nenávisti, hněvu, verbálních útoků. I v případě Jána a Martiny fyzickému útoku předcházely slovní vyhrůžky. Musíme to zastavit dříve, než bude pozdě,“ upozornila Čaputová.

Slovenskou společnost i politiky v posledním období rozdělila například smlouva se Spojenými státy o obranné spolupráci, proti které se v zemi konaly i demonstrace.

Pět lidí, kteří způsobili Kuciakovu smrt

Všechny odpovědi na otázky ohledně vraždy novinářské dvojice veřejnosti rozhodně nejsou známé a také z pohledů soudů příběh uzavřený není. Podle zpravodaje ČT na Slovensku Petra Obrovského větší část veřejnosti důvěřuje institucím, co se týče vyšetřování vraždy, a přijala verzi policie a prokuratury, podle níž si vraždu objednal Marián Kočner a jeho spolupracovnice Alena Zsuzsová.

Jak podotýká Obrovský, objevily se i názory, že Kočner pouze sehrál roli obětního beránka a že za objednávkou byl někdo další, někdo na vyšších postech a více v pozadí. Pro tento scénář se však celou dobu nenašly žádné důkazy, které by to potvrzovaly a policie, soudy i veřejnost se tak drží té oficiální verze, která se zakládá na důkazech získaných během rozsáhlého vyšetřování.

V roce 2019 bylo ze zorganizování a vykonání vraždy Jána Kuciaka obviněno a obžalováno pět lidí. Tři z nich si nyní odpykávají tresty – prvním z nich je Zoltán Andruskó, který ihned po zatčení začal spolupracovat s policií, poskytl jí cenné informace a dostal za to nižší trest 15 let.

Dvojice vykonavatelů, které Andruskó najal, Miroslav Marček a Tomáš Szabó, tráví za mřížemi 25 let. Marček se před soudem přiznal a řekl, že to on střílel. Szabó svůj podíl na vraždě odmítá, podle rozsudku sehrál roli komplice a řidiče, ale soud jeho argumenty nevzal v potaz a uložil mu stejný trest jako Marčekovi.

Zbývajícími dvěma obžalovanými, o jejichž trestu dosud soudy nerozhodly, jsou Kočner a Zsuzsová. Podle prokuratury si vraždu sedmadvacetiletého Kuciaka objednali a zaplatili za ni. V pondělí 28. února se soud vrátí k projednávání jejich viny či neviny, osvobozující verdikt z roku 2020 totiž vloni zrušil odvolací senát.