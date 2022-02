Pandemie ve světě: Policie zatýká řidiče blokující Ottawu, Německo je podle vlády za vrcholem omikronu

„Zákon o nouzovém stavu v Kanadě ještě nikdy nebyl použitý, proto vnáší zmatek do toho, co všechno může obnášet a k jakým krokům může vláda sáhnout,“ upozorňuje Magdalena Fiřtová z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zmrazení účtů podle ní vnáší nejistotu do kanadské společnosti.

Kamiony původně vjely do kanadského hlavního města kvůli nesouhlasu s povinností očkovat se proti covidu-19 pro řidiče kamionů mířících do USA. Protestující se nicméně později začali zaměřovat na veškerá protiepidemická opatření a stále častěji se obraceli také celkově proti Trudeauově liberální vládě.

V Německu podle ministra zdravotnictví nehrozí přetížení nemocnic

Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil, že země překonala vrchol koronavirové vlny omikron, a i přes vysoké počty infikovaných nehrozí přetížení nemocnic.

Lauterbach ale zároveň varoval, že problémy by mohla způsobit takzvaná skandinávská subvarianta omikronu BA.2, jejíž podíl v zemi roste. Podle Lauterbacha je BA.2 nakažlivější než původní linie omikronu a také zřejmě vyvolává o něco vážnější průběh infekce. „V tuto chvíli nevidím riziko přetížení nemocnic, musíme ale dávat pozor,“ poznamenal.

I přes vysokou nakažlivost omikronu neočekává Lauterbach v nadcházejících dnech prudký nárůst počtů hospitalizovaných. Institut Roberta Kocha za čtvrtek eviduje 220 048 nově nakažených.

Zástupci institutu rovněž oznámili, že v neděli ze seznamu vysoce rizikových zemí vyškrtnou téměř dvacet států. Ze seznamu tak zmizí například Spojené státy, Británie, Španělsko, Irsko či Indie. Lidem to usnadní cestování. Kdo totiž do Německa přicestuje z vysoce rizikové země a není plně očkovaný, musí zpravidla do karantény, z níž se dostane nejdříve po pěti dnech díky negativnímu testu.

V Hongkongu odloží správní volby, podle úřadů kvůli pandemii

Kvůli dosud nejvyššímu počtu nakažených koronavirem odložil Hongkong březnové volby správce města. Hlasování úřady přesunuly na 8. května. V pátek to podle listu South China Morning Post (SCMP) oznámila stávající správkyně velkoměsta Carrie Lamová.

„K tomuto rozhodnutí jsme dospěli, protože Hongkong čelí nejzávažnější situaci od chvíle, kdy pandemie před dvěma lety začala. Situace je kritická,“ zdůvodnila Lamová odklad voleb.

Nového správce či správkyni zvolí výbor o 1500 členech, kteří jsou většinou věrní komunistické vládě v Pekingu. Od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu, nebyla volba správce v Hongkongu ani jednou odložena.

Denní bilance nakažených v Hongkongu v posledních týdnech výrazně vzrostly. Karanténní zařízení hlásí plnou kapacitu a nemocniční lůžka jsou podle úřadů naplněná z 95 procent. Někteří pacienti, včetně těch nejstarších, jsou proto na lůžkách ponecháni venku v deštivém a chladném počasí.

Úřady velkoměsta s více než 7,5 milionu obyvatel za čtvrtek oznámily nových 3629 případů nákazy, 7600 lidí je označeno jako předběžně pozitivních. Koronavirus se v Hongkongu od začátku pandemie prokázal u zhruba 40 tisíc lidí, z nichž jich 240 zemřelo.

„Jedno z opatření, které velmi vážně připravujeme, je povinné univerzální testování. Tak otestujeme všechny v Hongkongu,“ předeslala Lamová. Odmítla však, že by zavedla plošnou uzávěru, podobně jako to nařizují úřady v pevninské Číně.

Jižní Korea hlásí poprvé víc než sto tisíc pozitivně testovaných

Denní přírůstek případů koronaviru v Jižní Koreji poprvé překonal hranici 100 tisíc infikovaných. Rychle se tam šíří varianta omikron, počty úmrtí lidí nakažených koronavirem nicméně zůstávají ve vysoce proočkované zemi relativně nízké.

Jihokorejské úřady v pátek uvedly, že podniky budou moci mít otevřeno o hodinu déle než dosud, tedy do 22. hodiny večerní. Ostatní opatření však zůstanou v platnosti. Setkávat se tak najednou bude moci pouze šest osob, lidé budou muset po přicestování do země ze zahraničí do sedmidenní karantény, dále pak mimo jiné zůstane povinné nošení roušek na veřejnosti.

Celkem se v zemi, kde žije 52 milionů obyvatel, infikovalo koronavirem od vypuknutí pandemie přes 1,75 milionu lidí, z nichž 7283 zemřelo. Za čtvrtek testy nákazu prokázaly u 109 831 lidí a úřady evidují za stejné období 45 úmrtí v souvislosti s covidem-19.

V Japonsku zemřelo nejvíc pacientů s covidem za den od začátku pandemie

Japonsko v pátek oznámilo denní maximum co do počtu úmrtí s covidem-19: 271. Podle veřejnoprávní stanice NHK je to třetí den po sobě, kdy tam počet obětí choroby překonal 200. V únoru japonské úřady zaznamenaly 2446 mrtvých s covidem-19, což je už nyní druhý nejvyšší počet v měsíci od začátku pandemie.

Podle profesora z Kjótské univerzity Hirošiho Nišiury by si omikron mohl od ledna do zhruba poloviny dubna vyžádat přes 4300 životů, většinou lidí starších 80 let. Jejich počet by podle něj mohl být nižší, pokud by země pokročila s posilujícími dávkami vakcín proti covidu-19.

Premiér Fumio Kišida se zavázal urychlit tempo podávání posilujících dávek očkovacích preparátů, které podle dat agentury Reuters zatím dostalo jen 12 procent obyvatel.