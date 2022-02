Kanadská policie rozehnala protest na mostě s USA, protestující zatýkala

Místní soud v pátek nařídil rozpuštění protestu a uvolnění významné obchodní dopravní tepny do 19 hodin místního času (sobota 01:00 SEČ). Podle kanadské veřejnoprávní televize CBC následně někteří protestující odešli, řada jich však zůstala na místě a přes sobotu se dokonce jejich počet ještě zvýšil.

Protesty a blokády začaly v Kanadě před asi třemi týdny kvůli nesouhlasu demonstrantů s požadavkem povinného očkování pro řidiče kamionů mířících do USA. Stovky řidičů kamionů vyrazily v takzvaném konvoji svobody do velkých kanadských měst, zejména do metropole Ottawy a zaparkovaly svoje stroje na důležitých křižovatkách a v ulicích v centru města, čímž zablokovaly tamní dopravu.

V pondělí pak skupina demonstrantů postavila svoje kamiony, dodávky a auta rovněž do cesty dopravě přes Ambassador Bridge spojujícím Detroit a Windsor, čímž narušila regionální ekonomiku. V oblasti má mimo jiné svoje továrny řada automobilek, které musely v mnoha případech omezovat a zastavovat výrobu kvůli nedostatku dílů.

Bílý dům

Do situace se pak ke konci pracovního týdne vložil i Bílý dům, který vyzval kanadskou vládu, aby využila veškeré pravomoci k zprůchodnění klíčového hraničního přechodu.

O víkendech vypukly větší protesty v Ottawě, kterých se zúčastnily asi čtyři tisíce lidí, a také v ekonomické metropoli Torontu, kde jich byla asi tisícovka. Demonstranti rovněž zablokovali pobřežní dálnici na západním pobřeží Kanady na úseku vedoucím ke kanadsko-americkému pomezí. Již dříve zastavili provoz na dalších dvou menších přechodech v provinciích Alberta a Manitoba.

Jen zablokování přechodu přes Ambassador Bridge podle odhadů firmy IHS Markit mohlo přivodit kanadským a americkým firmám ztráty až v hodnotě 850 milionů dolarů (18,4 miliardy korun).