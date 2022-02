Soud zmrazil nařízení, které ukončovalo celní kontroly v Severním Irsku

Britský soud v pátek pozastavil platnost nařízení o ukončení celních kontrol některého zboží dováženého do Severního Irska z jiných částí Spojeného království. Kontroly musejí podle soudu pokračovat až do výsledku soudního přezkumu, který by měl být hotový příští měsíc, informovala irská veřejnoprávní stanice RTÉ.