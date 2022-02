„Je jediný, takže je nejlepší,“ čte vysokou popularitu Putina ve státním průzkumu Procházková

„Ale druhá věc, která je důležitější, je ta, že je to syndrom jednookého mezi slepými. Putin nemá žádného konkurenta, nemá žádného rivala, nemá nikoho, kdo by ho mohl nahradit. Tudíž lidé si vlastně říkají – je jediný, takže je nejlepší,“ dodává odbornice na Rusko.

Jednotné Rusko má podle státního střediska podporu třetiny dotázaných

Putinově politické straně, Jednotnému Rusku, by teď podle VCIOM dalo svůj hlas třicet procent voličů. To je skoro o dvacet procentních bodů méně, než kolik vládní strana získala podle státu v loňských zářijových volbách. Tehdy se podle oficiálních výsledků těšila podpoře poloviny těch, kteří šli k volebním urnám. Opozice i nezávislí pozorovatelé ale upozornili na řadu podvodů, což Kreml odmítl jako útoky ze zahraničí.

„Jednotné Rusko opravdu není Putin. Všichni chápou, že je to Putinova strana, ale není to sám Putin,“ konstatuje Volkov z centra Levada.

Putin je v čele země už čtvrté funkční období. Nová ústava mu umožňuje ucházet se o post za dva roky znovu, svou kandidaturu ale zatím oficiálně neoznámil. „Celý ten syndrom roku 2024, kdy mu končí další volební období, je trochu umělý, protože není nikdo, kdo by ho nahradil, kdo by s ním o to místo soupeřil,“ uzavírá nicméně Procházková.