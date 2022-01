Pandemie ve světě: Podle WHO lze akutní fázi pandemie ukončit. Kennedy považuje tlak na očkovánání za projev fašismu

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň varoval před unáhleným optimismem. „Bylo by nebezpečné předpokládat, že omikron byla poslední varianta a že už jsme v konečné fázi,“ prohlásil podle agentury DPA.

Kvůli rychlému šíření velmi nakažlivé varianty omikron bylo WHO minulý týden hlášeno sto nových případů z celého světa každé tři sekundy a každých dvanáct sekund přibyl jeden zemřelý, uvedl Ghebreyesus. I když byl omikron poprvé identifikován ani ne před deseti týdny, WHO už eviduje více než 80 milionů případů nákazy způsobené touto variantou. To je více případů covidové infekce než za celý rok 2020. „Podmínky jsou ideální pro výskyt dalších variant,“ varoval generální ředitel.

Šéf WHO však také konstatoval, že byl překonán nedostatek vakcín. Logistická výzva nyní podle něj spočívá v tom dostat všechny dávky do všech zemí a také je tam upotřebit. V Africe ještě nedostalo žádné očkování proti covidu 85 procent lidí, zdůraznil. Jen v případě, že se v příštích měsících podaří naočkovat 70 procent obyvatel každé země, bude možné virus porazit, upozornil.

USA: Kennedy kritizuje tlak na očkování

Během nedělní demonstrace ve Washingtonu proti koronavirovým opatřením a očkování vyvolal značnou pozornost Robert Kennedy mladší, když přirovnal Spojené státy k nacistickému Německu. „Od počátku lidstva bylo cílem všech totalitárních států kontrolovat každý aspekt chování, rozhodování, myšlení a vyhladit opozici,“ pronesl Kennedy. Podle protestujících se administrativa prezidenta Joea Bidena vůbec nevěnuje zdravotním problémům, které mohou vakcíny vyvolat.

Lékař Joel Wallskog připisuje vakcíně své potíže s chůzí. Objevily se u něj několik dní po očkování. Založil proto organizaci React 19, která má zkoumat možné následky vakcín proti covidu i pomoc těm, kteří si po nich stěžují na zdravotní potíže. „Snažíme se těmto lidem zajistit zdravotní péči. Není to vůbec ideální postup. My to ale uděláme, protože když jim nepomůžeme my, neudělá to nikdo,“ tvrdí Wallskog.

Prezident Biden nařídil očkovat se milionům federálních zaměstnanců, lidem ve velkých společnostech i firmách, které se podílejí na státních zakázkách. Soudy většinu opatření zablokovaly. V platnosti zůstává povinné očkování pro většinu zdravotnického personálu.

Ve Spojených státech platí různá pravidla pro nošení roušek. Mnohé státy vedené demokraty ve vnitřních prostorech zakrývání dýchacích cest vyžadují, naopak tam, kde vládnou republikáni, většinou tato povinnost zavedena není.