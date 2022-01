Pandemie ve světě: Polsko i Rusko hlásí nejvyšší přírůstky pozitivních

Polsko za čtvrtek hlásí nejvyšší nárůst od začátku pandemie. Podle agentury Reuters to řekl náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska stanici Radio Plus. Počty nově odhalených případů koronavirové infekce podle něj v následujících dnech ještě porostou, mohly by dosahovat až 50 tisíc denně.

Kraska dále uvedl, že ve čtvrtek zemřelo v Polsku dalších 248 lidí. Před týdnem hlásilo ministerstvo 16 047 nových nákaz, což činí nárůst o 128 procent. Dosavadní nejvyšší bilanci zaznamenalo Polsko s 38 miliony obyvateli 1. dubna 2021, kdy přibylo 35 246 nově infikovaných. „Zatím však stále pozorujeme pokles obsazenosti lůžek. Dnes je to přes 13 a půl tisíce obsazených lůžek pacienty s covidem-19,“ uvedl podle serveru Onet.pl Kraska s tím, že v příštích dnech se trend pravděpodobně obrátí.

Náměstek také sdělil, že ministr zdravotnictví Adam Niedzielski bude v pátek informovat o nových epidemických opatřeních, která se budou týkat mimo jiné karantény. Ve středu Niedzelski uvedl, že současné přírůstky nově nakažených představují obrovské riziko pro fungování zdravotnického systému.

Rekord zakażeń od początku pandemii. Są najnowsze danehttps://t.co/Ih8rlk2tSN — PAP (@PAPinformacje) January 21, 2022

Nejvíce nakažených za den hlásí i Rusko

V Rusku jsou počty nově nakažených také dosud nejvyšší. Za čtvrtek přibylo 692 dalších úmrtí v souvislosti s covidem-19, informovala agentura TASS s odvoláním na operativní štáb pro boj s nákazou. V zemi se rychle šíří nakažlivější varianta omikron, denní bilance infikovaných oproti předchozímu dni vzrostla o více než 10 tisíc. Jen v hlavním městě Moskvě bylo zjištěno 15 987 případů koronavirové infekce.

Celkově se v Rusku, které má zhruba 146 milionů obyvatel, koronavirus prokázal v 10 987 774 případech a 324 752 lidí na komplikace doprovázející covid-19 zemřelo. Navzdory rychle přibývajícím počtům nakažených se zatím snižuje množství pacientů s covidem-19 v nemocnicích, nyní jich je 9 136.

V Rusku nadále mírně převládá koronavirová varianta delta, která byla zjištěna u zhruba 52 procent nakažených. Dominantní se ale stává infekčnější varianta omikron, která je mezi nakaženými zastoupena už ze 48 procent.

Na Slovensku epidemie opět sílí

Laboratoře na 5,5milionovém Slovensku ve čtvrtek odhalily 7 035 infikovaných, tedy téměř čtyřikrát více než před týdnem. Počty nakažených začaly v zemi výrazněji stoupat v uplynulých dnech, podle úřadů tento vývoj souvisí se šířením nakažlivější koronavirové varianty omikron.

Ve slovenských nemocnicích znovu klesl počet covidových pacientů. Ve čtvrtek jich bylo 1566, tedy nejméně od konce loňského října. Na vrcholu dřívější třetí vlny koronavirové nákazy loni v prosinci bylo na Slovensku hospitalizováno přes 3600 lidí s covidem-19.

Slovensko v uplynulých několika týdnech spíše uvolňovalo koronavirové restrikce, do některých provozů či na některé akce nově už ale nestačí jen očkování dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19.

Rakousko zavádí jako první v Evropě povinné očkování

Poslanci rakouské Národní rady ve čtvrtek velkou většinou schválili všeobecnou povinnost očkování proti covidu-19 pro lidi starší 18 let. Zákon bude ještě projednávat druhá komora parlamentu, Spolková rada. Platit má začít 1. února. Rakousko je první evropskou zemí, která zavádí tuto praxi.

Vláda nejprve plánuje přechodné období, do poloviny března by se nemělo nic měnit, až od poloviny března chce začít toto pravidlo vynucovat. Nejprve namátkovými policejními kontrolami, následně v dubnu chtějí úřady spustit registr, který jim pomůže vytipovat neočkované, kterým budou následně posílat výzvy, aby se dostavili k injekci do očkovacího centra. Pokud tak neučiní, budou následovat vysoké pokuty, začínající na částce 600 eur a mohou být ukládány opakovaně každé tři měsíce a dosáhnout až 3 600 eur.

Z očkovací povinnosti budou vyvázáni lidé, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid (výjimka jim platí do uplynutí 180 dnů od pozitivního testu), těhotné ženy a lidé, kterým lékař vystaví potvrzení, že nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů.