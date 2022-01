Pandemie ve světě: Ve Francii stávkují učitelé, v Rakousku udeřil omikron

Po celé Francii ve čtvrtek stávkují učitelé kvůli opakovaným změnám v pravidlech pro testování žáků na koronavirus. Ztěžuje to podle nich samotnou výuku a její organizaci. Kritizují i nedostatek komunikace ze strany francouzské vlády. Podle odborů se do stávky zapojí až tři čtvrtiny učitelů, zavřená by mohla být až polovina škol. Podle údajů ministerstva školství stávkuje téměř třetina učitelů.

Stávku podpořila většina učitelských odborů, ale také odbory ředitelů škol, školních inspektorů a sdružení rodičů žáků. Podle některých z nich je to největší učitelská stávka za posledních dvacet let. Francouzská vláda prakticky po celou dobu pandemie udržela školy otevřené a považovala to za svůj velký úspěch. Od návratu dětí do lavic po vánočních prázdninách se ale pravidla pro testování a pro izolaci žáků po kontaktu s nakaženým změnila už třikrát.

Kromě toho vláda nově navrhla proměnit covidový pas na pas očkovací. Pro vstup do mnoha zařízení nebo účast na akcích tak nebude stačit test, ale bude nutné mít dokončené očkování. Návrh v noci na čtvrtek schválil senát, doplnil k němu ale mnoho pozměňovacích návrhů.

Francie také usnadní očkovaným cesty z a do Velké Británie. Od pátku už nebudou muset uvádět závažné důvody cesty a před vstupem do Francie se předem registrovat. Po příjezdu ze Spojeného království do Francie už očkovaní nebudou muset na dva dny do karantény. Nadále však bude po všech vyžadován test.

Za poslední týden se ve Francii nakazilo koronavirem v průměru zhruba 287 600 lidí denně, v předchozím týdnů to bylo necelých dvě stě tisíc. V úterý tato země zaznamenala vůbec nejvyšší čísla od začátku epidemie – 368 149 nově nakažených za den.

Němečtí experti doporučili posilovací dávku pro mladistvé

V Německu doporučil Institut Roberta Kocha (RKI) posilovací dávku vakcíny proti covidu-19 pro všechny děti a mladistvé ve věku dvanáct až sedmnáct let. Vakcína Pfizer/BioNTech by se měla aplikovat nejdříve tři měsíce od podání druhé dávky.

Německo je podle agentury Reuters jednou z prvních zemí na světě, která takové doporučení vydala. Mezi zeměmi, které tak již učinily, jsou Spojené státy, Izrael a Maďarsko. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) stanovisko k posilovacím dávkám u dětí a mladistvých dosud nezaujala.

RKI ve čtvrtek oznámil 81 417 nových případů koronaviru, což je v Německu nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Posilovací dávkou se dosud nechalo očkovat přibližně čtyřicet pět procent ze zhruba třiaosmdesáti milionů obyvatel země.

V Rakousku udeřil omikron, v Maďarsku povolili čtvrtou dávku

Také Rakousko zaznamenalo vůbec nejvyšší nárůst nakažených – ve středu přibylo přes sedmnáct tisíc případů, ve čtvrtek to bylo o tisíc méně. V nemocnicích se to ale zatím neprojevilo. Podle zdejších epidemiologů se varianta omikron rozjela naplno, v nejbližších dnech předpokládají až třicetitisícové denní přírůstky.

V zemi platí takzvaný lockdown pro neočkované, což znamená, že by lidé bez vakcíny nebo bez prodělání covidu-19 v posledním půl roce měli respektovat zákaz vycházení. K dispozici mají jen několik základních výjimek, například na cestu do práce, k lékaři nebo do školy.

Nově je v Rakousku povinné nosit respirátor i venku, pokud nelze udržet odstup od cizích osob. Vláda také zkrátila platnost covidových certifikátů na půl roku. Statisíce lidí by si tak měly v nejbližší době dojít pro posilovací dávku. Zkrátila se také doba karantény po pozitivním kontaktu na pět dní, pokud lidé necítí příznaky.

Rakouský kancléř Karl Nehammer, který je sám nakažen a v izolaci, i nadále trvá na očkovací povinnosti od 1. února. Někteří experti ale jsou pro její odložení o několik měsíců, protože aktuální omikronové vlně prý už stejně nezabrání.

Lidé v Maďarsku, kteří budou mít zájem o čtvrtou dávku vakcíny, si na ni budou moci přijít po poradě s lékařem. Vláda také ve čtvrtek rozhodla o zkrácení izolace z nynějších deseti dnů na sedm. Pokud lidé budou mít negativní test, budou ji moci ukončit už po pěti dnech.

Za poslední den v zemi přibylo 9216 nově nakažených. I nadále je zde povinné v uzavřených prostorech a ve veřejné dopravě nosit ochranu nosu a úst, jinak neplatí téměř žádné protikoronavirové restrikce.

V Anglii se karanténa pro nakažené koronavirem od pondělí zkrátí ze sedmi na pět dní. Po dvou po sobě následujících negativních testech bude možné karanténu šestý den od jejího začátku opustit. Šíření varianty omikron zde vedlo k rozsáhlému nedostatku personálu v mnoha odvětvích, včetně školství a zdravotnictví. Zkrácením karantény mají být tyto výpadky zmírněny.

Afrika jedná o nákupu léku na covid-19

Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyjednává s farmaceutickou firmou Pfizer o nákupu léku paxlovid, řekl šéf střediska John Nkengasong. Agentura AP oznámila, že počet nákaz na africkém kontinentu, který je domovem 1,3 miliardy lidí, překročil deset milionů a zemřelo přes 230 tisíc nemocných.

Paxlovid je podle Pfizeru z devaesáti procent úspěšný v prevenci hospitalizací a úmrtí a má tuto účinnost i v případě varianty omikron. Nkengasong ujistil, že opatřit pro Afriku tento lék patří ke strategii boje proti koronaviru na kontinentu. Kromě toho hodlají tamní úřady dále prosazovat vakcinaci a rozšířit testování. Podle Nkengasonga má dokončenou vakcinaci desetina Afričanů.