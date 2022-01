Petříček vnímá kazašské demonstrace jako reakci na frustraci. Pokus o převrat, míní Kobza

„Je to reakce na dlouhodobě rostoucí frustraci a nespokojenost kazašské populace. Reakce na rostoucí pocit nerovností ve společnosti. Myslím, že zdražení LPG bylo tím posledním, co vyvolalo reakci, co skutečně dlouho doutnala,“ komentuje protesty proti kazašskému režimu Petříček.

„Viděl jsem davy mladých mužů, kteří útočili na nastoupené bezpečnostní síly,“ podotýká Kobza. „Myslím si, že my zvenčí v podstatě nemáme šanci, jak jim pomoci. To, co tam probíhá, je naprosto zřejmý pokus o převrat,“ myslí si poslanec SPD.