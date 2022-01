Protesty na Bosporské univerzitě ani po roce neutichly. Studenti a akademici za to čelí perzekucím

Rektor, proti kterému se zvedla první vlna odporu, v létě skončil. Turecký prezident Erdogan však na jeho místo dosadil jiného svého spojence. Protesty tak stále neutichají, i když pokračují v menším rozsahu, než tomu bylo dříve. Vodní děla a těžkooděnci sice zmizeli, areál Bosporské univerzity v Istanbulu nicméně pořád obklopuje bariéra.

Učitelé i studenti stále čelí perzekucím a postihům, jakým je například zákaz vycestovat ze země. Filmaři Canu Candanovi, který na univerzitě učil čtrnáct let, do ní zakázali vstup. Tvrdí, že je to trest za to, že patří mezi nejaktivnější postavy odporu proti vedení instituce. „Novému rektorovi vyslovilo nedůvěru 95 procent akademiků,“ říká režisér. „A protože si nemůže dělat, co chce, používá násilí a ilegální kroky,“ dodává.

„Když se nebudeme bránit teď, dalším nespravedlnostem a potížím budeme čelit později, až univerzitu opustíme,“ říká studentka prvního ročníku Bosporské univerzity Eftelya Koyuncuová, která byla už třikrát ve vazbě.