Belgický soud odmítl vydat rappera, který podle Španělů urážel krále a chválil baskické teroristy

„Jsem na svobodě a už to není jen na podmínku. Bylo mi 18 a dělal jsem muziku, nejsem terorista a soud rozhodl v můj prospěch,“ řekl Valtonyc, občanským jménem José Miguel Arenas Beltran, když odcházel ze soudního jednání.

Umělec, který zpívá katalánsky, ve se svých nyní už skoro deset let starých textech zmiňuje například o „králi, co má schůzku na náměstí s oprátkou na krku“ nebo o strachu v Baskicku. Španělská justice to vyhodnotila jako „vychvalování terorismu“, „urážku koruny“ a výhrůžky, vše s jasným odkazem na ozbrojenou baskickou separatistickou organizaci ETA, kterou Evropská unie považuje za teroristickou.