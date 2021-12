Útočník v Denveru zabil čtyři lidi a zranil policistu. Policie jej zastřelila

Podle mluvčího policie Johna Romera útočník střílel na více místech v Denveru a blízkém Lakewoodu ve státě Colorado. Podle místního deníku The Denver Post muž při střelbě na čtyřech místech v Denveru zabil tři lidi a jednu další osobu zastřelil při útoku v Lakewoodu.

Útok probíhal na několika místech ve dvou městech

Útok začal okolo 17 hodin tamního času. Útočník, který nebyl veřejně identifikován, nedaleko centra města zastřelil dvě ženy a následně zranil muže, uvedl šéf denverské policie Paul Pazen. Z místa podle něj střelec následně prchl v autě, aby v sousedství denverského Cheesman Parku smrtelně zranil dalšího muže. Poté zahájil otevřenou palbu na západě města, nikoho ale netrefil.

Následně se střelci podařilo přejet do sousedního města Lakewood, kde v blíže nespecifikovaném podniku zastřelil čtvrtou oběť. Unikl tamní policii, se kterou se následně dostal do přestřelky. Následně utekl do hotelu, kde zranil dalšího muže, uvedl mluvčí policie v Lakewoodu John Romero.

Policisté poté útočníka zastřelili, při přestřelce byl jeden policista zraněn. „Domníváme se, že se jednalo o osobu, která stojí za touto řadou velice násilných činů,“ prohlási Pazen. Motivy útoku vyšetřovatelé zjišťují.