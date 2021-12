Německo otálí s nákupem amerických stíhaček, ožívá spor o stažení jaderných zbraní

V posledních desetiletích hrály roli německého jaderného štítu stroje Tornado, jenže ty půjdou nejpozději za devět let do důchodu. Krampová-Karrenbauerová se proto snažila prosadit pořízení amerických stíhacích bombardérů F-18, které by mohly sloužit i jako nové nosiče jaderných zbraní. Nákup ale narazil na odpor sociálních demokratů, kteří jsou nejsilnější stranou nové vlády.

Spor o stažení amerických vojáků

Ožívají tak staré spory, které jdou zpět až do první poloviny 80. let. Tehdy, 22. října 1983, požadoval na největší demonstraci v dějinách spolkové republiky milion lidí stažení amerických jaderných zbraní z Německa. Mezi účastníky byl i současný kancléř Olaf Scholz.

Dnes ale Scholz zastává mírnější postoje a odráží požadavky radikálů ve vlastní straně. „Americké stažení si přejí někteří vlivní sociální demokraté. Nepanuje o tom ale v žádném případě shoda v této koaliční vládě,“ upozornil analytik Stefen Meister.

Případné stažení amerických jaderných sil z Německa by podle analytiků mělo dramatické následky. Znejistilo by především Polsko a Pobaltí, které by poté mohly požádat Washington, aby jaderné zbraně rozmístil na jejich území, což by pravděpodobně vyvolalo nepřátelskou reakci Ruska.