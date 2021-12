Porodnost je v Číně nejnižší za 43 let. Vláda se ji snaží zvýšit dalšími opatřeními

Čína se potýká s problémem malého růstu populace. Porodnost je nejnižší za třiačtyřicet let. Počet dětí, které se rodí, sice už neomezují politická opatření, i přes podporu státu ale porodnost dál klesá. Se stárnutím obyvatelstva to pro Čínu do budoucna bude problém.