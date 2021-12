Za čtyři měsíce budou ve Francii prezidentské volby. Na Macrona se dotahuje Pécresseová

V předvolebních preferencích Macron dlouho jednoznačně vedl. Vystoupení a prohlášení ostatních kandidátů proto ignoroval a věnoval se vedení země. Nastínil například priority francouzského předsednictví Radě EU.

Poslední odhady preferencí ale ukazují, že na pravici prezidentovi vyrostl silný protivník. Kandidátka republikánů Valérie Pécresseová by se podle nich dostala do druhého kola na úkor dvou zástupců krajní pravice. Podle některých průzkumů by dokonce Macrona porazila.

Pro část komentátorů není konsolidace na straně pravice a růst preferencí Pécresseové velkým překvapením. „Ve Francii lidé většinově inklinují k pravici. Problém je, že to tak cítí vnitřně, ale někdy se to nepromítá do politického zastoupení,“ myslí si komentátor listu Le Figaro Thierry Martin.