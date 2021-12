Pandemie ve světě: Slovensko částečně uvolní restrikce, v Rakousku skončí uzávěra

Slovenská vláda ve středu podle očekávání schválila částečné uvolnění koronavirových restrikcí pro obyvatele, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 nebo toto onemocnění prodělali. Balík opatření bude platit prozatím do 9. ledna, v případě dalšího zvýšení počtu covidových pacientů v nemocnicích ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský navrhne vládě opětovně zpřísnění omezení. Návštěvy blízkých nebudou podle ministra o vánočních svátcích povoleny. Už v listopadu vláda po zhoršení epidemické situace schválila zákaz vycházení s výjimkami.

Od pátku 10. prosince naočkovaní a osoby po prodělání covidu-19 budou moci nakupovat ve všech prodejnách, z nichž část byla na konci listopadu z rozhodnutí úřadů uzavřena. Pro zmíněnou skupinu obyvatel mohou od daného termínu otevřít lyžařská střediska, některé provozy služeb a obnoví se konání bohoslužeb.

Ubytovací zařízení pro turisty znovu otevřou až 25. prosince a jen pro klienty naočkované proti covidu-19 nebo po jeho prodělání, hosté navíc budou muset mít test na koronavirus. Strava bude podávána na pokojích.

Rakousko končí uzávěru pro očkované a uzdravené

Plošný lockdown v Rakousku skončí v noci na neděli, spolkové země ho však budou uvolňovat rozdílným tempem. Podle agentury APA se na tom při společném jednání dohodla vláda se zemskými představiteli. Již v úterý kancléř Karl Nehammer oznámil, že konec uzávěry bude platit pouze pro očkované a uzdravené z covidu-19.

Obchod, služby, gastronomie, cestovní ruch, kultura a sport budou smět otevřít v pondělí 13. prosince. Konec uzávěry bude doprovázen „minimálním standardem ochranných opatření“, v celé zemi tak bude například platit povinnost nosit respirátor FFP2 ve vnitřních prostorách. Kulturních akcí se smí účastnit nanejvýš 1000 lidí. Gastronomické podniky mohou být otevřené pouze do 23:00.

Zatímco spolkové země Burgenland, Tyrolsko a Vorarlbersko od neděle uvolní uzávěru zcela, Dolní Rakousy, Salcbursko a Štýrsko umožní otevření restaurací a hotelů teprve v pátek 17. prosince. V tento den patrně skončí plošný lockdown v Horních Rakousech. Vídeň již dříve oznámila, že gastronomii a hotely otevře až 20. prosince. Korutany o budoucích opatřeních dosud nerozhodly.

Německá studie: Hrozba vyloučení neočkovaných funguje

Hrozba vyloučení neočkovaných z mnoha oblastí veřejného života zvyšuje ochotu lidí nechat si dát vakcínu proti covidu-19. Podle agentury DPA to vyplývá ze zveřejněné případové studie mnichovského institutu Ifo, která srovnávala registrace k očkování první dávkou v několika okresech na německo-rakouském pomezí od začátku října do začátku prosince.

Okresy v Rakousku, které dříve než Německo zavedlo takzvané 2G pravidlo, tedy povinnost mít při vstupu do určitých veřejných prostor doklad o očkování nebo prodělané nemoci, zaznamenaly v předmětném období v porovnání s německými rychlejší nárůst zájmu o očkování. V rakouských okresech se za dané období zvýšil počet očkovaných ze zhruba 61 na 68 procent, zatímco na německé straně hranice to bylo z 57 na 61 procent.

Studie dále uvádí, že trend zvyšování počtu zájemců o vakcinaci se v Rakousku zpomalil poté, co země 22. listopadu vyhlásila plošnou uzávěru. „Zdá se proto, že cílená omezení pro odmítače očkování zvyšují ochotu k očkování více než lockdown pro všechny,“ uvedl spoluautor studie Hannes Winner.

Ve Španělsku varuji epidemiologové před vánočními večírky

Epidemická situace ve Španělsku se za poslední týden zhoršila a pomoc v nemocnici vyhledalo o 32 procent více nakažených než před týdnem. Informoval o tom deník El País. Počet případů nákazy koronavirem za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel se zvýšil ve srovnání se začátkem tohoto měsíce o třetinu. Podle epidemiologů se zřejmě počty případů infekce budou i nadále zvyšovat. Varují před vánočními večírky, které se mohou stát ohnisky nákazy.

Mezi 1. a 7. prosincem se počet nakažených za předchozích sedm dní na 100 tisís obyvatel zvýšil ze 121 na 160. To ale stále patří k nižším údajům v Evropské unii. Současně také roste počet nakažených, kteří potřebují léčbu v nemocnici. V současnosti v nich pobývá zhruba pět tisíc nakažených, z nichž je 948 na intenzivní péči, informovalo v úterý ministerstvo zdravotnictví.

Ve většině španělských regionů je situace v nemocnicích pod kontrolou, uvedl El País. V pěti autonomních oblastech ale začala platit výstraha kvůli vysoké obsazenosti jednotek intenzivní péče. Před rokem ve španělských nemocnicích leželo na 13 tisíc lidí a zhruba čtyři tisíce na jednotkách intenzivní péče.

Reprodukční číslo vystoupilo v Izraeli na 1,07

V Izraeli se v úterý nákaza koronavirem potvrdila u dalších 786 lidí, což je nejvíce za posledních šest týdnů. Více než polovinu nakažených přitom podle údajů, které ve středu zveřejnilo izraelské ministerstvo zdravotnictví, tvoří děti. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Denní počet nově potvrzených nákaz v Izraeli stoupá již třetí den v řadě. V úterý se nákaza v zemi s více než devíti miliony obyvatel potvrdila u dalších 786 lidí. Naposledy takto vysoký přírůstek země evidovala 25. října, kdy hlásila 929 nově nakažených.

Podíl pozitivně testovaných v úterý činil 0,75 procenta, což je nejvíce za přibližně dva týdny. Reprodukční číslo vystoupilo na 1,07. Pokud je reprodukční číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, ukazuje to, že šíření infekce zrychluje. Nejnovější nárůst počtu nakažených přichází v době, kdy se tisíce izraelských školáků po židovském svátku chanuka vracejí do tříd. Negativní antigenní test na koronavirus byl vyžadován od dětí před návratem do školky, stejně jako od školáků v první až šesté třídě.