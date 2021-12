Moderátor Cuomo končí v CNN. Svými kontakty pomáhal v sexuální aféře bratrovi guvernérovi

Rodinnou spřízněnost sourozenci na televizních obrazovkách neskrývali. Ve vlastní televizní show přivítal moderátor Chris Cuomo svého bratra Andrewa v křesle hosta opakovaně.

„Objevil ses mi ve snu. Měl jsi na sobě velmi zajímavé baletní oblečení. Tančil jsi, mával jsi hůlkou a říkal: Kéž bych mohl mávnout hůlkou a nechat to zmizet,“ říká moderátor svému bratrovi v jednom z vydání pořadu.

Jejich neformální rozhovory v nejsledovanějším pořadu stanice CNN bavily veřejnost, zároveň se ale ozývaly i kritické hlasy. Zesílily poté, co bývalého guvernéra státu New York obvinilo několik žen ze sexuálního obtěžování. Zároveň totiž vyšlo najevo, že ostřílený moderátor svému bratrovi v té době dával rady a připravoval ho na mediální výstupy.

„Už se to nebude opakovat. Byla to chyba, protože jsem své kolegy, kteří jsou podle mě nejlepší v oboru, postavil do špatného světla. Rodinu dávám na první místo, práci na druhé. Ale být novinářem a bratrem politika je výjimečnou výzvou a já mám výjimečnou odpovědnost tyto role vybalancovat,“ kál se Chris Cuomo letos v květnu.