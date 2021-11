Rodina iráckých Kurdů utíkala do Evropy dvakrát. Teď je zpět v Irbílu

Brija Alíová byla úspěšná v akční hře PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), a to tak, že mohla prodat své nahromaděné virtuální zbraně za osm tisíc dolarů (182 tisíc korun). Použila je na to, aby pomohla své rodině dostat se z Iráku do Evropy. V jejich případě šlo už o druhý pokus, i ten skončil neúspěšně návratem z Polska zpět do Iráku, napsal o osudu Brijiny rodiny list The New York Times.