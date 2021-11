V Hongkongu pokračuje soud s pěti desítkami prodemokratických aktivistů, hrozí jim vysoké tresty

video Zpravodajka ČT Šámalová: Soud vězněným zamítl propuštění na kauci, je to precedens

Případ se týká skupiny 47 lidí. V drtivé většině jde o bývalé politiky – členy hongkongského parlamentu či místních zastupitelstev –, dále třeba o sociální pracovníky nebo univerzitní profesory. Mezi obviněnými jsou mimo jiné bývalá demokratická poslankyně Claudia Moová a respektovaný univerzitní profesor a právník Benny Tai.

„Oficiálně jsou souzeni za pokus o spiknutí s cílem rozvrátit stát. Jde o to, že se všichni nějakým způsobem zapojili do primárek před loňskými parlamentními volbami, v nichž měla demokratická opozice velkou šanci na úspěch. Volby se nakonec neuskutečnily, protože vláda je zrušila pod záminkou covidu,“ připomněla zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

„Nicméně demokratický tábor chtěl vědět, jakou má podporu lidí, byl to takový demonstrativní akt. A zároveň chtěl vytipovat ty nejlepší kandidáty, kteří by mohli nejlépe uspět. A právě tito kandidáti byli obviněni, a také lidi, kteří se nějakým způsobem zapojili do organizace primárek,“ dodala zpravodajka ČT.

Šámalová: Verdikt bude zřejmě tvrdý

Obviněným podle ní hrozí vysoké tresty vězení od tří let výše. „Dá se očekávat, že verdikt bude skutečně tvrdý. A co je alarmující – drtivá většina lidí je stále ve vězení, soud jim odmítl žádosti o kauci, což je precedens, protože v Hongkongu se donedávna ctila presumpce neviny, a teď už to neplatí,“ zdůrazňuje korespondentka.

Policie podle Šámalové kromě toho volá po tom, aby byli věznění aktivisté přemístěni do izolace, neboť považuje za nebezpečné některé činnosti, které se snaží vyvíjet a kterými si získávají sympatie spoluvězňů. Policii vadí například to, že poslankyně Cladia Moová učí spoluvězeňkyně angličtinu, přiblížila zpravodajka ČT.