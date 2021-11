Pandemie ve světě: Německo hlásí nejvyšší přírůstky u hranic s Českem, Švýcaři hlasují o opatřeních

Německo hlásí rekordní incidenci

Také v Německu hlásí nakažené novou variantou omikron. Sedmidenní incidence v zemi přitom opět vzrostla a dosáhla historického maxima, nakažených je průměrně 446,7 lidí na sto tisíc obyvatel, informovala agentura DPA s odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI). Nejvyšší míru incidence, 1205,5 nakažených na sto tisíc obyvatel, vykazuje z německých spolkových zemí Sasko, které sousedí s Českem.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval občany, aby dobrovolným omezením vlastních kontaktů zabránili celostátní uzávěře, a požádal je, aby se nechali očkovat, nejlépe také třetí posilující dávkou.

„Je důležité, abychom nyní jednali všichni společně,“ napsal Steinmeier v článku pro nedělní deník Bild am Sonntag citovaný agenturou DPA. „Držme se pravidel, omezme opět naše kontakty. Udělejme to proto, aby se znovu nezavíraly školy a školky, abychom nemuseli znovu úplně přerušit veřejný život,“ napsal prezident v textu, který vyjde v neděli.

Švýcaři o opatřeních rozhodnou v referendu

O tom, zda podpoří vládní plán švýcarské vlády na boj s epidemií covid-19 v zemi, rozhodnou tamní voliči v neděli v referendu. Součástí strategie je kromě jiného finanční pomoc lidem zasaženým protikoronavirovými opatřeními a covidové pasy, které Švýcaři musí předkládat při vstupu do restaurací, kulturních či sportovních zařízení.

V Nizozemsku v neděli začíná platit opatření, na jehož základě musí být od 17:00 do 05:00 povinně uzavřená většina obchodů a také bary a restaurace. Nařízení bude platit nejméně tři týdny.

Studie: Opatření podle západních zemí by v Číně znamenalo statisícové denní přírůstky

Čína by mohla mít až 630 tisíc nových případů nákazy koronavirem denně, pokud by upustila od své politiky takzvané nulové tolerance vůči covidu-19 a zmírnila omezení pohybu. K závěru došli matematici z Pekingské univerzity, informovala agentura Reuters. Podle jejich zprávy, která byla zveřejněna v časopise čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, si země zrušení cestovních restrikcí zatím nemůže dovolit.



Za použití dat z USA, Británie, Španělska, Francie a Izraele za srpen pekingští vědci vypočítali, jaký dopad by mělo, pokud by se Čína v boji proti šíření koronaviru uchýlila ke stejným strategiím jako tyto země. Došli k závěru, že pokud by uplatňovala stejný přístup jako USA, měla by alespoň 637 155 nových infekcí denně a 275 793 denních nákaz, pokud by k pandemii přistupovala stejně jako Británie.



„Naše zjištění jsou jasným varováním, že zatím nejsme připraveni uplatňovat strategii otevírání. Ta je založena pouze na hypotéze kolektivní imunity díky očkování, kterou prosazují některé západní státy,“ uvádí zpráva matematiků. Zrušení restrikcí by podle nich vedlo k rozsáhlému šíření koronaviru a nepřípustnému zatížení nemocnic.



Čína se snaží utnout hned v zárodku místní šíření viru cestou trasování, izolování a léčby nakažených. V neděli tato země s více než miliardou obyvatel ohlásila 23 nových koronavirových infekcí, o den dříve pak 25 nově nakažených. V případě výskytu nákazy neváhá Čína uvalit karanténu na celá mnohamilionová města.